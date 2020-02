Mulher pula do terceiro andar de prédio em chamas para se salvar de incêndio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do jornal NH

Os bombeiros arrombaram o imóvel e combateram as chamas, onde ninguém foi encontrado. Os vizinhos acreditavam que ela estivesse fora do prédio durante o incêndio.

O incêndio atingiu o edifício Júlio. Uma testemunha teria entrado no prédio e acordou moradores, mas não foi possível entrar no apartamento em função do fogo.

You May Also Like