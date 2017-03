Mulher que aparece arrastando cachorro em vídeo é detida em Belém

O vídeo foi feito pela estudante Milena Santiago, de 20 anos, que estava dentro de um carro na companhia de uma tia e um amigo, quando se deparou com a situação. “Ela disse que pensou que a cachorra iria conseguir correr junto com a moto. A cachorra tava se tremendo”, contou.

A Delegacia de Meio Ambiente (Dema) localizou e deteve na manhã desta segunda-feira (13) a mulher que foi filmada arrastando um cão filhote em uma bicicleta motorizada no bairro do Tapanã, em Belém. O cachorro também foi localizado. A mulher e o animal serão encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde será lavrado um procedimento por maus-tratos.

