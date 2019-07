Mulher que empurrou Marcelo Rossi revela verdadeira intenção em depoimento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um representante do Conselho Tutelar de Cachoeira Paulista foi à delegacia porque a mulher estava na excursão com um filho, de apenas três anos de idade.

De acordo com Castro, “ela falou que queria entrar para conversar com ele e que se assustou na hora que viu os seguranças correndo atrás dela”. No entanto, nas imagens compartilhadas na internet não há “seguranças correndo atrás dela”.

Segundo o delegado responsável pelo registro da ocorrência, Daniel Castro, a mulher afirmou no depoimento, que a intenção era se aproximar para conversar com o padre e não de agredi-lo.

A mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi em uma missa em Cachoeira Paulista (SP), prestou depoimento e revelou sua verdadeira intenção. As informações são do UOL.

