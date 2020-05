Mulher que espalhou fake news de caixões vazios se entrega à Polícia: ‘muito abalada’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o delegado Wagner Sales, a autora do vídeo, poderá ser condenada pelos crimes de denunciação caluniosa, difamação contra o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que é citado na filmagem, e pela contravenção penal de propagação de pânico.

“Aqui em Minas está acontecendo um caso muito engraçado. Principalmente em BH. Você sabe quem é o prefeito de BH, né? Estão enterrando um monte de gente com coronavírus em BH. A própria família está enterrando, para não ter aglomeração. Mandaram ir lá e arrancar todos os caixão (sic) para poder fazer o exame para ver se é coronavírus mesmo. E sabe o que tem dentro dos caixão (sic)? Pedra e madeira. Palhacaça não é não?”, afirma no vídeo sem o menor discernimento e respeito às vítimas.

No vídeo, em tom de deboche, a mulher diz que Belo Horizonte está “infestado de coronavírus” e que caixões foram enterrados com pedras e madeiras.

(Foto:Reprodução) – Valdete Zanco, a mulher que espalhou a notícia falsa pelas redes sociais sobre caixões que estariam sendo enterrados somente com pedras e madeira e não com vítimas de Covid-19 se apresentou à Polícia na última terça-feira (5).

