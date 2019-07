Mulher que estava desaparecida após marido ser atingido por árvore é encontrada em Cachoeira da Serra

(Foto:Reprodução internet)- A mulher do agricultor Ademar Cordeiro dos Santos de 45 anos de idade que morreu aos ser atingido por uma árvore, quando trabalhava com motoserra, em sua propriedade na comunidade de Cachoeira da Serra distrito de Altamira, desapareceu após o ocorrido.

Segundo a policia a mulher estava com o marido no momento do acidente ela sofre de doença com uso de remédio controlado ela pode ter surtado e entrou em choque com acidente e estava desaparecida , a policia procurou na mata e não encontrou – o acidente aconteceu no dia 28 de Junho o corpo foi encontrado no dia 29 a mulher continuava perdida na mata, a policia encerrou as buscas no dia 30 de Junho.

O corpo do agricultor foi transladado para cidade de Guarantã do Norte (MT) onde foi sepultado no cemitério municipal.

Uma equipe do corpo de bombeiros do Mato Grosso seguiu para Cachoeira da Serra no dia 2 de julho, em busca da mulher de 35 anos, que estava desaparecida. Ela foi encontrada oito dias após inicio das buscas na residência de moradores na região. Cerca de 10 militares e cães ajudaram nas buscas.

A mulher foi resgatada passou por atendimento médico e foi levada para cidade de Guarantã do Norte no Mato Grosso onde tem seus familiares.

