Mulher que queria ser a mais obesa do mundo está emagrecendo com sexo

“Temos uma vida sexual aventureira e bastante ativa. Não conseguimos tirar as mãos um do outro”, contou Patty, em reportagem do “Metro”.

(Foto © Reprodução / Youtube / sukanatify) -Com 324 quilos, Patty Sanchez sonhava em ser a mulher mais obesa do mundo e seu marido a encorajava a engordar mais e mais. A americana de Nevada chegava a consumi incríveis 13 mil calorias diárias para atingir seu objetivo, segundo o Globo.

