Mulher quebra carro da Rede Celpa durante operação;vídeo

Funcionários fiscalizavam a área devido ligações à revelia quando foram hostilizados pela moradora(Foto:Reprodução)

Funcionários da Rede Celpa foram hostilizados por uma uma mulher em Benevides, na Região Metropolitana de Belém, nesta sexta-feira (7). A mulher, em fúria, jogou a escada em que os homens trabalhavam para cima do carro e quebrou os vidros do veículo com pedras. Vídeo divulgado por moradores da área mostram a mulher alterada e gritando. O nome dela não foi divulgado.

Em nota, a Celpa informou que a situação ocorreu durante uma operação da empresa para fiscalizar e apurar ligações feitas à revelia. Os dois agentes da concessionária de energia registraram boletim de ocorrência devido aos danos causados nos materiais de trabalho e veículo.

A Celpa está a disposição da cliente para esclarecer sobre os procedimentos que estavam sendo adotados no local e o motivo da operação. “A concessionária repudia qualquer ato de violência e reafirma que está aberta ao diálogo com os clientes”, diz a nota.

A equipe da redação integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre a identidade e o motivo que levou a mulher a hostilizar os funcionários da Celpa.

