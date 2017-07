Mulher rege orquestra com bumbum de fora no SBT e web detona

A cena foi exibida durante o quadro “Vale Tudo”, no qual pessoas apresentam seus talentos

Na edição deste domingo (16) do Programa Silvio Santos, o apresentador convidou uma dançarina para reger uma orquestra apenas com o bumbum. “Não é porque eu sou homem que gostei, mas é também um número interessante”, comentou o apresentador sobre a cena.

A cena foi exibida durante o quadro “Vale Tudo”, no qual pessoas apresentam seus talentos.

Durante a atração, uma dançarina seminua entra no palco com um tapa-sexo e se senta num banquinho, com o bumbum à mostra. É quando ela surpreende os espectadores ao reger uma orquestra só com os movimentos das nádegas.

Nas redes sociais, muitos telespectadores detonaram a cena. “Programa familiar pra ver com a vovó e as crianças”, afirmou um internauta no Twitter. “O tipo de coisa que tá passando no ‘Programa do Silvio Santos’ ultimamente…”, lamentou outra.

