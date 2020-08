Mulher rouba cabelos de salão de beleza, em Itaituba

Dono do estabelecimento registrou furto na 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil do Município(Foto:Reprodução)

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba, região sudoeste do Pará, pelo menos dois cabelos usados para confeccionar megahair, foram furtados de um salão de beleza por uma mulher nesta sexta-feira (31). O prejuízo foi de R$ 3 mil. A polícia ainda não identificou a acusada.

O mega hair, mega-hair, ou ainda, megahair é, no Brasil, um termo em inglês utilizado para se referir a alongamento de cabelo ou extensão de cabelo. Na prática refere-se à interações de cabelos naturais para aumentar o comprimento e volume ao cabelo de homens e principalmente de mulheres.

Segundo o dono do salão de beleza, cuja identidade não foi divulgada pela polícia, o salão de beleza no bairro Jardim das Araras, em Itaituba, funcionava nesta sexta-feira com apenas uma funcionária quando uma mulher entrou, pediu informações, e após, sem que a empregada do lugar percebesse, levou, pelo menos, dois cabelos usados em megahair. Um prejuízo de R$ 3 mil.

De acordo com informações repassadas à polícia, a ação foi rápida. A Polícia Civil tem em mãos imagens de câmeras de segurança mostrando a acusada saindo do salão e em seguida fugindo na garupa de uma moto POP. As diligências estão em curso para encontrar a suposta ladra de cabelos.

