Mulher síria, nascida no Pará, pede reconhecimento de nacionalidade em busca de fugir da guerra

Fatema Khazma deixou a cidade natal há 85 anos. Ela quer morar com família em Belém e deixar o país assolado pela guerra civil.

Uma mulher síria de 90 anos, nascida em Belém, solicitou à Defensoria Pública do Estado do Pará uma investigação de parentesco para garantir a nacionalidade brasileira. Fatema Khazma quer deixar a Síria, onde vive desde os cinco anos de idade, para morar com os filhos e netos na cidade natal e deixar o país assolado por uma guerra civil.

Segundo o defensor público, Alcides da Silva, a partir do reconhecimento de nacionalidade brasileira, toda a descendência de Fatema poderia ser reconhecida também.

Filha do sírio Hasan Taleb Khazma e da brasileira Maria Tereza Gomes Moreira, Fatema foi morar na Síria com o pai e a irmã, Maria de Nazaré. Após a morte do pai, as irmãs ficaram aos cuidados de parentes, o que ocasionou na perda de contato com a mãe, Tereza.

De acordo com o defensor Alcides, a dificuldade em encontrar os registros no Brasil, seguido da perda de contato com a mãe, já falecida, comprometeu o caso. “O papel da Defensoria é tramitar a investigação de parentalidade por meio do exame de DNA”, informou.

Segundo a Defensoria, o material biológico de Fatema e da família brasileira será coletado no dia 19 de maio, em caráter de urgência, devido sua volta para o país estrangeiro no próximo dia 25 de maio.

Fonte: G1 PA.

