Mulher sofre tentativa de homicídio a facadas em bar de garimpo

(Imagem Ilustrativa) – Uma mulher foi internada na emergência do hospital Municipal de Novo Progresso com perfurações a faca na manha desta segunda-feira (23).

Conforme os relatos a vitima que foi identificada como “Juiciane Barros Santana”, 24 anos, a tentativa de homicido foi após uma discussão entre ela e a garçonete de um Bar no Garimpo do São Raimundo, por volta das 02h45mn desta segunda–feira(23) , momento em que entraram em luta corporal, quando Juiciane foi atingida com diversas facadas, [atingiu abdome], a vitima foi socorrida por populares e transportada por aeronave nas primeiras horas do dia onde foi internada, passou por cirurgia e esta sobre observação médica no HMNP.

Segundo narrou via whatsapp do garimpo São Raimundo para o Jornal Folha do Progresso, acusada se encontra no garimpo, ainda não foi registrado boletim de ocorrência policial.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...