Mulher submetida a primeiro transplante de face no mundo morre

Isabelle Dinoire, a francesa submetida em 2005 ao primeiro transplante parcial de face do mundo, morreu no dia 22 de abril aos 49 anos de idade, revelou nesta terça-feira (6) o hospital universitário de Amiens, no qual foi operada.

A mulher morreu “por consequência de uma longa doença”, afirmou o centro hospitalar em comunicado, com o qual confirmou a notícia vazada pelo jornal “Le Figaro”, e acrescentou que essa informação não foi divulgada antes à imprensa para preservar a intimidade da família.

Segundo o “Le Figaro”, os tratamentos aos quais a mulher estava sendo submetida para evitar a rejeição provocaram o surgimento de um câncer.

Antes de sua morte, a paciente sofreu um novo episódio de rejeição da região transplantada e perdeu uma parte dos movimentos dos lábios, acrescentou o jornal em seu site.

Operação de mais de 15 horas

Dinoire tinha perdido os lábios, parte do nariz e o queixo quando foi atacada por sua cadela em maio de 2005. A operação para tentar reconstituir sua face, em novembro daquele ano, durou mais de 15 horas.

Sua primeira aparição pública após o transplante aconteceu em fevereiro de 2006, em uma conferência no hospital que foi transmitida ao vivo por televisões de todo o mundo.

Visivelmente emocionada e um tanto tímida, a mulher disse à imprensa naquele evento que seu desejo era retomar uma vida “normal” e se mostrou confiante de que a operação serviria para ajudar outras pessoas que sofriam do mesmo problema.

Desde 2005, segundo lembrou hoje o “Le Figaro”, foram realizados mais de 30 transplantes de face no mundo.

Agencia EFE

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...