Mulher tem moto roubada em vicinal neste domingo em Novo Progresso

O fato aconteceu neste domingo (28) na vicinal Jamanxim, próximo ao rio poraquê, zona rural de Novo Progresso. A vitima [Raimunda] , relatou que chegou por volta das 09h30mn, deixou a motocicleta Honda/POP cc100 ano 2017, Placa QDZ 6668 de cor vermelha estacionada as margens da vicinal próximo ao Rio Poraquê, quando voltou por volta das 15h05mn deste domingo (28), a motocicleta não estava mais no local.

