Mulher tenta contra a vida de suposta amante do marido em Marcelândia

A vítima foi perfurada com pelo menos cinco golpes de tesoura, sendo atingida na altura do braço, garganta e cabeça.

Uma mulher enciumada invadiu a casa de outra em Marcelândia na madrugada da última sexta-feira (18), provocando a maior quebradeira e, após uma discussão, desferiu vários golpes de tesoura na sua desafeta. Em seguida, a mulher, que ainda não teve o nome divulgado pela polícia, fugiu.

O fato aconteceu no bairro Vila Isabel. A vítima foi perfurada com pelo menos cinco golpes de tesoura, sendo atingida na altura do braço, garganta e cabeça. Ela está sob observação médica, o quadro clínico é estável e não corre risco de morte.

O motivo aparente seria ciúme de um possível envolvimento da proprietária da casa, com o esposo da mulher agressora. O marido nega qualquer envolvimento com a outra mulher e explica que chegou a tempo e conseguiu imobilizar a esposa que estava em ataque de fúria e evitar um mal maior.

A Polícia Militar foi acionada e realizou rondas no intuito de localizar a suspeito, porém sem exito. O caso foi apresentado a Delegacia de Polícia de Marcelândia.

