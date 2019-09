Mulher tenta contrabandear bebê em pochete

(Foto:Divulgação)-Um recém-nascido, de apenas dois meses, foi “guardado” em uma pochete e seria levado das Filipinas para os Estados Unidos (EUA), nesta quinta-feira (5). A mulher, de 43 anos, que tentou traficar o bebê, foi presa no aeroporto das Filipinas. As informações são do portal Extra.

A americana, Jennifer Talbot, conseguiu passar pelos agentes de imigração, mas, no momento do embarque, um funcionário da empresa aérea notou que “havia algo errado” e chamou a polícia. Jennifer, que já foi presa, vai responder por tráfico humano, abuso de criança e sequestro.

De acordo com a polícia local, a americana comprou o bebê da mãe da criança, pela internet. Segundo a investigação, a mãe do recém-nascido, Maricris Dulap, falou com Jennifer por um site, quando as duas negociaram a adoção informal da criança, que ainda estava na barriga da filipina.

Após a negociação, Jennifer viajou para Davao (Filipinas) no mês passado e ficou com Maricris até que ela desse à luz. O valor da compra do bebê ainda não foi divulgado.

