Mulher traída arrasta “rival” nua por ruas

Depois de surpreender uma jovem de 20 anos na cama com seu marido, uma mulher cortou o cabelo da rival com gilete e a arrastou nua por várias ruas do bairro Jardim Nova República, em Cubatão, São Paulo.

A agressora chegou a sugerir que os moradores a estuprassem “para aprender a não sair com o marido das outras”. O caso aconteceu na sexta-feira (13), mas só nesta segunda-feira (16) a vítima procurou a Polícia Civil. O caso será tratado como crime de tortura.

De acordo com informações da vítima, o homem tinha dito que estava separado da mulher. O casal estava no apartamento de um amigo dele quando a mulher chegou acompanhada de dois filhos, de 16 e 18 anos, e arrombou a porta. Assim que ela entrou, o marido fugiu.

Ao ser flagrada, a jovem foi espancada. A agressora ainda pediu que seus dois filhos filmassem com o celular enquanto, sentada sobre o corpo da jovem, ela raspava seus cabelos. Em seguida, rasgou as roupas da vítima e saiu com ela para a rua, segurando-a pela nuca. Depois de uma longa caminhada com ela e os filhos gritando para chamar a atenção, um homem salvou a vítima, cedeu roupas e a ajudou a chamar a mãe.

Na página “Fiéis contra as Talaricas” em uma rede social, a agressora se vangloriou do que fez e postou: “Não estou nem aí para o que pensam ou deixam de pensar. Vou mostrar como faz com as talaricas (traidoras) de homem casado. Acabei de pegar essa vagabunda com meu marido. Ex-marido a partir de hoje”. Também foram postadas imagens das agressões e da vítima nua. Na tarde da segunda, a página havia sido tirada do ar.

A mulher passou por exame de corpo de delito. De acordo com a Polícia Civil, que já identificou a suspeita, a agressora vai responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal, injúria, difamação, delito de intolerância, violência contra a mulher e tortura. Se condenada, a soma das penas pode chegar a 10 anos de prisão.

