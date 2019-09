Mulher vítima de acidente de trânsito em Novo Progresso morre no Hospital Regional de Santarém

(Fotografo: Reprodução)-Amigos e parentes fizeram campanha na internet para transferir a cabeleireira para Santarém

Corpo de Sarah Castro, de 21 anos, será velado em uma igreja, no bairro Nova República

Depois de ser transferida de Novo Progresso para Santarém, a cabeleireira, Sarah Castro, 21 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 12 de setembro, no Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará (HRBA).

Ela sofreu um acidente de trânsito, no dia 7 de setembro último, na cidade de Novo Progresso, na área de influência da rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), no Pará. Durante o acidente de motocicleta, segundo familiares, Sarah sofreu trauma na cabeça, o que evoluiu o quadro clínico para estado de coma.

Ainda no dia 7, parentes e amigos realizaram uma campanha, em redes sociais, para angariar fundos, para transferir a cabeleireira para Santarém.

Na manhã desta quinta-feira, várias foram as manifestações de pesar de amigos de Sarah, em redes sociais.

“Que Deus te coloque em um bom lugar minha querida e que papai do céu te receba de braços abertos”, declarou Cláudia Silva.

“Oh minha princeza… Era assim que me chamava. Como posso esquecer. É tão cedo ainda pra você ir embora! Por que nos deixou com essa dor imensa? Obrigado por ter sido uma pessoa maravilhosa aqui na terra”, exclamou, Anna Garcia.

O corpo de Sarah será velado em uma igreja, no bairro Nova República, em Santarém.

