Mulheres acusam Trump de abuso sexual em 1978 e 2005.

Após o escândalo provocado pelo vazamento de declrações de Donald Trump em, 2005, gabando-se de apalpar, beijar e tentar fazer sexo com mulheres por ser uma estrela, duas mulheres relataram ao “New York Times” que sofreram abuso sexual do bilionário. De acordo com as entrevistadas, elas resolveram recontar os casos após o caso ter tomado o noticiário americano e mundial.

Uma disse ter sido apalpada por ele durante um voo, em 1978.

— Ele parecia um polvo, com as mãos em toda parte — disse Jessica Leeds, hoje com 74 anos.

Outra entrevistada, Rachel Crooks, afirmou ter sido cercada e beijada na boca por Trump em 2005, num elevador da Trump Tower, em Manhattan, onde era recepcionista. Segunda ela, o magnata deu um beijo em seu rosto antes de fazer a investida.

— Isso não passa de ficção — rebateu o assessor de comunicação de Trump, Jason Miller.

Nos últimos dias, modelos que participaram dos concursos de Miss EUA, franqueado por Trump, relataram que ele entrara no camarim delas quando estavam nuas, e que ele as encarava sem roupa.

Desde sexta-feira, quando foi vazado o vídeo com comentários sexuais de Trump sobre mulheres, mais de 50 republicanos eleitos em cargos legislativos e executivos abandonaram sua campanha.

