Mulheres cantam em ‘vídeo selfie’ antes da morte e letra de música impressiona

A morte de três mulheres na BR-153 próximo a cidade de Gurupi, no interior do Tocantins ganhou um novo fato: um vídeo circula nas redes sociais com as três vítimas, minutos antes do óbito. As informações são do portal Gilberto Silva.

No vídeo aparecem as mulheres Lélia Neves, motorista do veículo e que estava acompanhada de Ivanilda Neves e Karine Neves. O trio aparece cantando no vídeo, enquanto que Lélia dirigia o carro.

O impressionante do vídeo foi uma parte da música que dizia “Vocês vão chorar por mim”.

O acidente ocorreu quando Lélia perdeu o controle do veículo na BR-153 e invadiu a pista contrária, onde o carro se chocou com uma carreta e que ocasionou a tragédia.

A morte das três mulheres abalou não somente a família, mas toda a população de Aparecida de Goiânia (GO), local aonde as três vítimas foram sepultadas, sob forte comoção.

