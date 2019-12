Mulheres com esquema de prostituição são presas

(Foto:Ascom Polícia Civil)- Proprietárias de bar que ganhavam dinheiro com prostituição alheia são presas em Vitória do Xingu

Estabelecimento fica localizado próximo a usina de Belo Monte

Duas mulheres foram presas na última terça-feira (03), em Vitória do Xingu, pela prátia de Rufianismo (modalidade que objetiva o lucro através da exploração de prostituição alheia). A Polícia Civil afirma que recebeu denúncias que levaram até as acusadas, identificadas como Maria Aparecida Alves dos Santos e Maria Idalina Modesto de Paiva, proprietárias do local.

O estabelecimento, tipo bar, está situado às margens da BR-230, próximo a usina de Belo Monte. Quando a polícia chegou ao local, confirmou a prática do crime e prendeu as proprietárias, que foram conduzidas à delegacia do município e autuadas em flagrante.

Uma das mulheres que fazia serviço no bar confirmou que parte do valor recebido era repassado às proprietárias.

O local foi fechado pela polícia e as acusadas estão à disposição da justiça

