Mulheres fraudam ação social da Polícia Civil e são presas em flagrante

O flagrante foi quase instantâneo à ação das acusadas. À primeira denúncia recebida sobre a ação das duas acusadas, feita por Luana Caroline Matos Ribeiro, que foi ao local em busca da segunda via do RG, a delegada Flávia Leal deu voz de prisão à dupla. A vítima procurou um policial para contar que havia sido abordada por Nilcilene, 48 anos, que lhe anunciou a venda de senha para acesso aos serviços. As duas foram autuadas na lei de crimes contra a economia popular e vão responder em liberdade.

