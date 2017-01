Mulheres protestam contra Lula e dona Marisa em frente a hospital

Elas também protestavam contra a presença dos médicos cubanos no país, além de exibirem desenhos de Lula vestido de presidiário. A imagem se espalhou nas redes sociais e dividiu opiniões. Vários internautas criticaram a postura do grupo, mas outros concordaram.

Na tarde desta quarta-feira, mulheres seguravam cartazes em frente à unidade de saúde, no centro da capital paulista, com frases de repúdio ao ex-presidente e mandando dona Marisa ir para um hospital público, ser atendida pelo Serviço Único de Saúde (SUS).

Dona Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, está internada no hospital Sírio-Libanês, desde terça-feira (25), após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e precisar passar por procedimento cirúrgico.

