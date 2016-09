Mulheres representam apenas 31% dos candidatos nas eleições do PA

Dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) apontam que a participação das mulheres na política ainda é inferior a dos homens. No Pará, elas representam apenas 31% dos registros de candidaturas das eleições de 2016.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as mulheres são mais da metade da população do Brasil e também respondem por mais da metade do eleitorado nacional.

Para a cientista política Maira Rodrigues, os cargos políticos devem ser o reflexo da sociedade por isso nada impede que a mulher represente os interesses e as necessidades do público feminino por meio da política.

“É necessário que políticas sejam dotadas no sentido de incentivar a mulher a participar da política, com maior divulgação de dados que visam incentivar a mulher. É necessário retirar a ideia de que os partidos políticos são redutos unicamente masculino”, explica Maira.

Judiciário

A carreira jurídica sempre teve muitos desafios para a desembargadora Luzia Nadja Nascimento. Ela se formou em direito pela Universidade Federal do Pará(UFPA) na década de 80, quando o público feminino representava apenas 25% dos graduados, segundo o Ministério da Educação.

Já formada e em busca de emprego, Luzia conta que recebeu um não que incomodou bastante.

”Ao ser entrevistada para exercer uma atividade no interior do estado, executando alguns débitos, um advogado me disse claramente que não estavam contratando mulheres em razão de que elas tinham outras atividades paralelas. Isso me mostrou que eu tinha que ser bem melhor profissionalmente e mostrar quem eu era”, relembra.

Registros

Para as eleições municipais de outubro no Pará, foram mais de 20.208 mil registros de candidatura, a maioria são homens. Nas eleições passadas, das 5.121 mil candidatas, apenas 5% se elegeram.

“Infelizmente eu não votei em nenhuma mulher. Não foi por ideologia nem problema de gênero e sim porque as pessoas eram de partidos que não tinham nada a ver com a minha filosofia”, diz o engenheiro civil Airton Lins.

