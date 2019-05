Mulheres são detidas por esvaziar pneus de viatura da Força Nacional

(Foto:Cláudio Pinheiro)- Elas alegam que teriam confundido o veículo com uma viatura da PM

Duas mulheres foram detidas na manhã desta quinta-feira (30) ao serem flagradas esvaziando pneus de uma viatura da Força Nacional (FN). De acordo com a Polícia Civil, que confirmou a informação, elas foram abordadas por policiais civis da corporação em frente à Seccional da Cidade Nova, próximo de onde realizam um protesto impedindo que policiais militares saiam do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), pois estariam esvaziando três pneus de uma viatua estacionada no local.

Ambas alegam que confundiram a viatura da Força Nacional com uma viatura da PM e estão sendo ouvidas, nesse momento, na Seccional da Cidade Nova.

