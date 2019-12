Mulheres são estupradas para não serem ‘devoradas’ por Pit-bulls

(Foto:| Reprodução) – Duas mulheres, com idades entre 14 e 24 anos, foram estupradas e agredidas na madrugada deste sábado (28). Segundo informações da Polícia Militar, ambas estavam no bairro Fazendinha, na região centro-sul de Belo Horizonte-MG.

As mulheres pediram a um rapaz da localidade uma carona até o veículo da vítima de 24 anos. Entretanto, no meio do caminho o suspeito teria desviado o trajeto e as levado para sua residência. No local, ele soltou dois cachorros da raça pit-bull, impedindo a saída de ambas, e as estuprou. As informações são do jornal O Tempo.

Segundo informações repassadas pela vítima maior de idade aos agentes da PM, ela e a garota de 14 anos se conheceram por meio de uma rede social. Ela dirigiu o próprio veículo, com placa de Uberlândia, até a praça do Cardoso, no bairro Serra.

Lá, encontrou a garota menor de idade e seguiram para o bar Dom Mariano. No estabelecimento, a vítima conheceu um rapaz identificado apenas como Ramonin que, segundo as informações, já conhecia a vítima mais nova.

Após um certo tempo, a vítima informou que pediu uma carona ao suspeito de volta ao veículo, o que não ocorreu. Segundo a PM, após desviar o trajeto e seguir para a sua residência, o suspeito forçou o sexo com ambas sob a ameaça de elas serem comidas pelos dois pitbulls que se encontravam no local. Elas foram liberadas apenas no início da manhã do sábado.

Ao serem liberadas, ambas teriam ido comunicar o crime a integrantes da facção local. No entanto, segundo as informações repassadas, elas foram agredidas por quatro pessoas e tiveram o cabelo cortado. A partir de então, a vítima mais velha seguiu, desacompanhada, até a UPA Leste, no bairro Vera Cruz, sendo transferida para o hospital municipal Odilon Behrens, onde comunicou o crime aos agentes.

Com base nas informações, os agentes seguiram para o bairro onde o crime ocorreu, mas não localizaram o suspeito ou a sua residência, assim como a jovem de 14 anos e o veículo da vítima de 24 anos.

Por meio de sua assessoria, o hospital municipal Odilon Behrens confirmou que a paciente deu entrada na unidade hospitalar às 0h24 deste domingo (29), recebendo alta às 5h36. Ela recebeu atendimento da equipe de ginecologia.

