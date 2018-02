Outros trabalhadores afirmam que homens trocam comida e caronas por favores sexuais (Foto Reuters)

Mulheres são exploradas sexualmente em troca de ajuda humanitária

Mulheres na Síria estarão a ser exploradas sexualmente por homens encarregados de lhes entregar ajuda em nome das Nações Unidas e de outras associações de ajuda internacionais. Segundo alguns funcionários denunciaram à BBC, esses homens trocam comida e caronas por favores sexuais.

Apesar de avisos constantes sobre abusos há três anos, um novo relatório ‘Vozes da Síria 2018’ demonstra que este tipo de exploração continua a existir no sul do país.

As agências das Nações Unidas e as restantes associações afirmaram ter tolerância zero para casos de exploração, negando estarem a par de qualquer caso de abuso na região.

Segundo funcionários revelaram à BBC, a exploração sexual está de tal forma por toda a parte no país que há mulheres sírias se recusando a procurar centros de distribuição. Isto porque as pessoas automaticamente assumiriam que tinham oferecido o seu corpo em troca da ajuda que haviam trazido para casa.

Um dos trabalhadores ainda declarou que algumas agências humanitárias estão a ignorar deliberadamente o que se passa, já que usar terceiros e agentes locais é a única forma de levar ajuda às zonas mais perigosas da Síria – onde a ajuda internacional não conseguia chegar.

Segundo o relatório, o grupo de mulheres mais vulneráveis à exploração sexual seria o das mulheres viúvas ou divorciadas, sem um homem para protegê-las. No entanto, apesar do relatório ser referente a este ano, tais casos já têm sido reportados desde 2015.

Por Reuters HÁ / POR SARA GOUVEIA

