Mulheres são presas acusadas de tráfico de drogas no Patrocínio.

As acusadas estão sendo encaminhada para Itaituba, onde devem ser apresentadas na delegacia de polícia ainda no início desta noite.

A operação resultou na prisão de duas mulheres, identificadas como Milena Santos Vasconcelos, de 28 anos, e Solange Conceição, de 35. Com elas foram encontrados 38 gramas de maconha e 30 de crack, além de uma quantia de 700 reais em dinheiro e também com uma balança de precisão.

