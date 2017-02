Mulheres são presas por furto e receptação de produtos roubados em Novo Progresso

No início da tarde de quarta-feira (08) a Polícia Militar prendeu no comando do Cabo Maduro, motorista Cabo Carlos e Patrulheiro Francisco prendeu duas mulheres em uma residência no bairro Jardim América por receptação de produtos roubados.

Rosineide da Cruz Moura de 40 anos e Girlene de Jesus Santos, foram presas em flagrante na rua Valdir Antonio Sanches no Bairro Jardim América de posse de televisores, celulares, DVDs, roupas furtadas e outros objetos.

De acordo com a PM, o efetivo recebeu uma denúncia de que um indivíduo conhecido por Renato, estava frequentando a residência e que os objetos de roubo estavam sendo guardados na rua Valdir Antonio Sanches, bairro Jardim América.

As duas foram presas em flagrante e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil, as mulheres devem ser autuadas por receptação e furto.

De acordo com a Cabo Maduro o delegado não se encontrava na Delegacia e não foi lavrado auto de apreensão pela polícia civil por falta de servidores. Moradores já foram até a delegacia e identificaram os objetos recuperados.

Ainda segundo o Cabo Maduro, diante das circunstâncias, o mesmo colocou no boletim de ocorrência da Policia Militar a prisão em flagrante de Rosineide da Cruz Moura de 40 anos e Girlene de Jesus Santos conhecida por “Muriçoca” que as duas são usuárias de drogas e foram presas em flagrante com objetos roubados.

A Policia Militar agora deflagrou busca para prender o Renato, o chefe do bando de furto em Novo Progresso.

Caso alguém reconheça seus objetos como: celulares, roupas, etc… ,devem procurar a delegacia para identificar os objetos e prestarem queixa.

Por Redação Jornal Folha do Progresso/Foto: Policia Militar CB Maduro.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

