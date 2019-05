Mulheres são presas suspeitas de tráfico de drogas

(Foto:Reprodução)-Era por volta de 00h35 da madrugada desta quinta-feira (23), quando a Polícia Militar abordou duas mulheres que estavam em uma motocicleta na avenida Muiraquitã, próximo à esquina com o beco Dom Manoel, bairro do Livramento.

Em revista à dupla, os policiais encontraram com Edilvana dos Santos Miranda, 40 anos, uma porção de material entorpecente e uma balança eletrônica pequena.

Com a condutora da motocicleta, identificada como Géssica Macambira Gomes, 28 anos, a PM localizou a quantia de R$ 1.658,00 e mais um aparelho celular. As mulheres, juntamente com a droga, dinheiro, balança, celular e a motocicleta Honda CG 150, cor preta, placa QDR-5094 foram apresentadas na 16ª Seccional de Polícia Civil, no plantão do delegado Lucivelton Ferreira.

De acordo com informações, Géssica Macambira é companheira de um detento que cumpre pena no Complexo Penitenciário de Cucurunã.

Ela e Edilvana moram em residências distintas, na rua Tropical, bairro do Santana, e devem ter o futuro decidido pelo Juiz, em audiência de custódia no Fórum de Santarém.

Reportagem de Edmundo Baía Júnior com informações de Bena Santana e foto Marcelo Silva

RG 15 / O Impacto

