Procissão saiu da Igreja Matriz até a Pastoral do Menor. Círio mirim será neste domingo (17).(Foto:Dominique Cavaleiro/G1)

Multidão lota ruas de Santarém para trasladação do 13º Círio das Crianças Multidão lota ruas de Santarém para trasladação do 13º Círio das Crianças

Centenas de pessoas participaram da trasladação do Círio da Crianças neste sábado (16) em Santarém, oeste do Pará. A procissão iniciou por volta das 18h30 após a chegada da 4ª Remaria do Círio. A imagem saiu da Igreja Matriz até a sede da Pastoral do Menor.

A trasladação do Círio das Crianças anuncia uma das procissões mais numerosas da programação das Festividades de Nossa Senhora da Conceição.

Em todo o percurso, diversas homenagens foram feitas à Nossa Senhora da Conceição. Uma multidão lotou as ruas da cidade caminhando com Nossa Senhora da Conceição até a sede da Pastoral do Menor.

Para o Padre Valter, pároco da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição esse é um dos momentos mais especiais da programação, pois é quando as atenções se voltam aos pequenos.

“É um momento muito especial, um dia que damos atenção especial às nossas crianças e este ano escolhemos a Pastoral do Menor por causa desse trabalho que a instituição faz”, contou.

Na chegada a Imagem de Nossa Senhora da Conceição foi recebida com muita alegria pela bateria do Bloco da Pulga e posteriormente um espetáculo teatral emocionou a multidão que lotou o espaço.

Na apresentação, alunos da própria Pastoral encenaram a paixão e morte de Jesus, evidenciando o sofrimento e força de Maria, mãe do Salvador.

Para o representante da pastoral do Menor, Kennedy Harilal, a instituição está em festa por não só recepcionar Nossa Senhora da Conceição, como ser a escolhida para a saída da 13ª edição do Círio das Crianças.

“Tudo se resume em gratidão. Esse ano passamos por momentos difíceis, pois manter esta instituição não é fácil, mas chegamos às Festividades de Nossa Senhora somente agradecendo a Ela pela intercessão. Ficamos muito felizes com o reconhecimento da Arquidiocese em trazer o Círio das Crianças pra cá para Pastoral que há 31 anos de muita atividade já conseguimos resgatar muitas crianças. A gente só tem a agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá de fazer tão pouco pela vida dessas crianças. É o mínimo que podemos fazer e fazemos com muito amor”, contou.

O Círio das Crianças sai da sede da Pastoral do Menor neste domingo (17) a partir das 7h da manhã. Esta é a 13ª edição da procissão mirim.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

16/11/2019 21h24

