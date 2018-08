Município de Anapu se transforma no centro do agronegócio durante a feira agropecuária Expoana

A feira de exposições conta com mais de 80 expositores e uma oferta variada de produtos e serviços (Foto: Ascom Prefeitura de Anapu )- Haverá mais de 80 expositores e uma oferta variada de produtos e serviços. Até aviões usados em áreas agrícolas serão expostos. A programação conta ainda com rodeios, leilões, circuitos de motocross e apresentações de cantores locais e nacionais.

A segunda edição da feira de exposições Expoana segue até o dia 2 de setembro com uma vasta programação em Anapu, no sudoeste do Para. Nessas semanas o município se transforma no centro do agronegócio no estado, com oportunidades de negócios e o que há de mais moderno em produtos e insumos agrícolas e lazer.

Neste domingo (26), mais de 100 comitivas tomaram as ruas do município em uma cavalgada de 8 km. Cerca de 10.000 pessoas e quase 1.300 animais participaram. Entre os participantes estiveram visitantes de cerca de 10 municípios da região. O setor hoteleiro comemorou, já que pelo menos 20 hotéis de Anapu ficaram lotados.

A feira de exposições conta ainda com mais de 80 expositores e uma oferta variada de produtos e serviços. Até aviões usados em áreas agrícolas de grandes dimensões estão expostos. A expectativa é que nos quase dez dias de evento a movimentação de negócios chegue a mais de R$ 5 milhões.

A programação conta ainda com rodeios, leilões, circuitos de motocross e apresentações de cantores locais e nacionais. Entre os nomes já confirmados estão a banda gospel “Som e louvores” e a cantora Naiara Azevedo.

Serviço: A II Expoana segue até o dia 2 de setembro no parque de exposições Reinaldo Correia, em Anapu.

O setor hoteleiro comemorou, já que pelo menos 20 hotéis de Anapu ficaram lotados por causa do evento (Foto: Ascom Prefeitura de Anapu )

27 a 30/08 – Cursos para os agricultores.

30/08 – Show da banda Som e Louvor.

31/08 – Abertura do rodeio.

31/08 – Show John Meriks.

01/09- Abertura do 2° Circuito de Motocross.

01/09- Semifinal do rodeio.

01/09 – Show Mariana Fagundes.

02/09- Final do 2° Circuito de Motocross.

02/09- Leilão RR Agropecuária e Convidados.

02/09 – Show Naiara Azevedo.

