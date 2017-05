Município de Novo Progresso recebe caminhão

O Prefeito Ubiraci Soares (PSC) recebeu um caminhão de emenda parlamentar da bancada paraense.

O caminhão foi entregue pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que participou neste sábado (27), em Belém, da entrega de 46 caminhões-caçamba que foram financiados pelo Governo Federal e doados a 41 municípios do Pará.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de recursos de emenda da bancada parlamentar paraense.

Emendas parlamentares – As emendas de bancada visam atender obras e serviços de caráter urgente e estruturante. No Pará, os recursos para a compra do maquinário são de emendas parlamentares da bancada relativas ao ano de 2016 e atribuídas ao orçamento do Ministério da Integração Nacional.

Os equipamentos irão propiciar serviços para melhorar a qualidade nas áreas de limpeza urbana, obras, saúde e transporte de produtos agrícolas nas cidades.

O prefeito revelou que esta é mais uma conquista para o município. “Garantimos um caminhão com caçamba basculante no valor aproximado de R$-300.000,00. Estamos trabalhando para aumentar a frota de maquinários e assim desenvolver ações em prol da população”.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

