Município de Parauapebas, no Pará, adquire testes rápidos para o novo coronavírus

(Foto:Reprodução) – Prefeitura de Paraupebas compra testes rápidos de detecção do novo coronavírus

Cidade registrou um caso confirmado da Covid-19. Segundo a prefeitura, os resultados dos testes saem em até 15 minutos.

O município de Parauapebas, no sudeste do Pará, adquiriu testes rápidos para realizar o diagnóstico da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O município tem um caso confirmado, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) – um homem de 25 anos que contraiu o vírus durante viagem à Itália.

Segundo a prefeitura, o material foi adquirido com recursos do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$130 mil. Os resultados saem em até 15 minutos.

Ainda de acordo com a prefeitura, o objetivo é aumentar a capacidade do diagnóstico da doença. Os testes já estão disponíveis na Unidade de Pronto Atendimento e no Pronto Socorro Municipal.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que somente quem apresentar sintomas da Covid-19 poderão fazer o teste. Os sintomas são tosse seca, febre e dificuldade para respirar. A recomendação para o exame deverá ser feita pelo médico.

Por G1 — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...