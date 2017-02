Município de Trairão vai inaugurar agência do Banpará

O Banpará vai inaugurar mais uma agência no interior do Pará, dessa vez em Trairão, no sudoeste do estado.

Para a inauguração já foi confirmada a presença o Governador Simão Jatene e do Presidente do Banco entre outras autoridades.

A inauguração desta agencia no município de Trairão esta marcado para esta sexta-feira (17), e trará diversos benefícios ao município.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

