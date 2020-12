Município do Pará registra 200 novos casos de HIV em apenas 10 meses

Atualmente, o município conta com cerca de 3 mil pessoas cadastradas no programa HIV/Aids.

Neste mês de dezembro, se comemora o “Dia Mundial de Luta contra a Aids”. Em Marabá, a data será celebrada de uma forma diferente, com pedaladas de um núcleo a outro da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento/Serviço de Atendimento Especializado (CTA/SAE) realizará no próximo domingo (06/11), o 1º Passeio ciclístico em alusão a data, marcando assim a abertura oficial da campanha Dezembro Vermelho no município.

O “Dezembro Vermelho” é um período voltado para a conscientização da população sobre a importância da prevenção e o tratamento precoce do HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), causador da Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), mas também, de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), bem como as Hepatites Virais.

Além do passeio ciclístico o CTA/SAE desenvolveu uma programação especial para todo o mês de dezembro. A ação itinerante vai iniciar no dia 5, com realização de testagens rápidas, aconselhamentos e distribuição de preservativos nos bairros de Marabá.

Atualmente, o município conta com cerca de 3 mil pessoas cadastradas no programa HIV/Aids. Os usuários são de Marabá e de municípios vizinhos, já que a cidade é referência no serviço. Dados coletados pelo centro revelam que só entre janeiro e outubro de 2020, foram identificados 200 casos novos. A infecção ainda predomina no sexo masculino, um total de 123 registros, sendo 69 de Marabá. Quanto às mulheres, há 39 novos casos somente aqui no munícipio.

Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos realizados no CTA/SAE foram reduzidos, passando de 70 para 50 atendimentos diários. As senhas são entregues pela manhã, às 7h, de segunda à sexta-feira. Os atendimentos são de distribuição de preservativos, consulta ambulatorial, realização de exames (HIV, Sífilis, Hepatites Virais, entre outras), carga viral e dispensação médica.

As inscrições para o 1º passeio ciclístico podem ser feitas por meio do link. As vagas são limitadas, apenas 50 disponíveis ao público em geral.



Foto: Reprodução

Por: Diário Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...