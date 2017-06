“Município realizou à ” VII Conferencia Municipal de Assistência Social”

O município de Novo Progresso realizou nesta quinta-feira rá dia 01 de junho a VIIConferência Municipal de Assistência Social, na Câmara de Vereadores.

O prefeito de Novo Progresso Ubiraci Soares, o Presidente da Câmara Municípal Nego do Bento, em conjunto com a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Michelly Meuchi, consideram a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no município.

Palavras da Secretaria de Ação social;

Obrigado ao público presente a equipe da assistência social,ao conselho municipal! Estamos todos unidos aqui hoje entidades, comunidade, poder público visando o aprimoramento dos nossos trabalhos e para levar também as nossas necessidades e dificuldades ao conhecimento das autoridades municipais, estaduais e federais, disse Michely Meuchi Secretaria de Ação Social de Novo Progresso..

O Conselho Municipal de Assistência Social agradeceu a todos que a participaram da Conferência.

Da Redação Jornal Folha do Progresso (Fotos WhatsApp)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...