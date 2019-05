Municípios do oeste do Pará integrarão projeto de rede de comunicação por fibra ótica com o Amapá

Fibra ótica vai interligar o Pará e o Amapá em uma rede de comunicação — Foto: BBC

O projeto Isolux interligará o Pará e o Amapá para ampliar o alcance dos sistemas e serviços do governo do Estado. Alenquer, Almeirim e Oriximiná serão contemplados.

O projeto que vai interligar o Pará e Amapá por meio de fira ótica vai contemplar três municípios do oeste do estado: Alenquer, Almeirim e Oriximiná. Para tratar sobre Projeto Isolux, a Prodepa, o 41º Centro de Telemática (41º CT) do Exército Brasileiro, o Centro de Gestão da Tecnologia da Informação do Amapá (Prodap), a Isolux Energia e Participações e a empresa Agora Telecom reuniram no dia 14 de maio.

O projeto prevê a implantação de uma rede de comunicação de dados segura e de alta capacidade, por meio de infraestrutura tecnológica de fibra ótica, interligando os dois estados, através do compartilhamento de estruturas novas ou já instaladas, próprias de cada uma das instituições envolvidas, incluindo serviços em rede de internet banda larga.

A reunião entre os órgãos ocorreu após a finalização do processo de licitação para compra de equipamentos por parte do Exército Brasileiro, da qual a fabricante Huawei (representada na pela Agora Telecom) foi vencedora.

Na oportunidade, cada entidade informou sobre o andamento das ações que lhe cabem nos Acordos de Cooperação Técnica para execução do projeto, que deve beneficiar as partes envolvidas.

De acordo com o presidente da Prodepa, Marcos Brandão, nessa fase serão beneficiados oito municípios. “Vai permitir interligar, inicialmente, os municípios da Calha Norte à rede coorporativa de dados do Estado. Nesta primeira fase, o Projeto Isolux/Calha Norte deve beneficiar os municípios de Tucuruí, Pacajá, Anapu, Vitória do Xingu, Almerim, Monte Dourado, Alenquer (Vila Camburão) e Oriximiná a partir do uso dos cabos de fibra ótica (iluminação) presentes nos linhões de transmissão de energia da Isolux”, destacou.

Benefícios aos municípios

Com o uso dos cabos, será possível ampliar o alcance dos sistemas e serviços do governo do Estado, interligando escolas, hospitais e outras instituições públicas, a fim de criar novas cidades digitais do Programa Navegapará.

“O interesse é chegar a lugares de difícil acesso, levar internet de alta qualidade para todos os órgãos do governo do Estado nesses municípios, principalmente, atender aos órgãos do governo, porque assim a gente vai estar atendendo ao cidadão. Vamos levar todos os serviços estaduais, que dependem de internet, para o cidadão que é o nosso objetivo final”, explicou Leila Daher, analista da Diretoria de Projetos Especiais.

Já o 41º Centro de Telemática (41º CT) pretende reduzir a dependência do Exército do serviço de provedores de comunicações corporativas, bem como, melhorar o gerenciamento de sistemas de defesa que dependem do meio cientifico-tecnológico nessa região.

Com o projeto, o governo do Amapá, por meio da Prodap, ampliará a rede de dados do estado, levando serviços para a população. A Isolux entra como parceira, cedendo sua rede em troca de benefícios fiscais.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...