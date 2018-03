Municípios do oeste do Pará recebem equipamentos para reforço em ações ambientais

Municípios receberam os equipamentos na quinta-feira, em Belém (Foto: Agência Pará/Divulgação)

Objetivo é que equipamentos ajudem a reduzir índices de desmatamento e aumentar a área inserida no Cadastro Ambiental Rural. Seis cidades foram contempladas.

Para que uma operação de combate a crimes ambientais tenha mais êxito é necessário que haja equipamentos que auxiliem as equipes durantes as ações. Seis municípios do oeste do Pará receberam equipamentos para dar apoio nas fiscalizações, principalmente para baixar os índices de desmatamento na região e aumentar a área inserida no Cadastro ambiental Rural (CAR).

Os municípios contemplados são Almeirim, Belterra, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre e Oriximiná. Os equipamentos foram entregues na quinta-feira (22) no Hangar- Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

Entre os equipamentos entregues pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Programa Municípios Verdes (PMV), estão notebook, projetores multimídia, câmeras digitais, além de caminhonetes.

“Receber o equipamento e o treinamento dos novos sistemas de gestão ambiental contribui não só para a melhoria da gestão em nosso município, mas traz benefícios ambientais para toda região. Em Mojuí não havia nenhum carro disponível para executar os trabalhos em campo, por isso, essa caminhonete representa um grande avanço para o nosso município”, declarou Jaílson Alves, prefeito de Mojuí dos Campos.

Dois sistemas de gestão foram apresentados aos municípios: o LDI – Sistema de Alerta do Desmatamento, criado a partir do “Projeto de Olho na Floresta”, e a Plataforma Simples Ambiental. O primeiro irá contribuir para a atuação dos técnicos e a identificação de áreas desmatadas e o segundo para aumentar o licenciamento ambiental rural.

Além dos seis municípios, outras cidades do estado também receberam os equipamentos. Todas fazem parte do Programa Municípios Verdes (PMV) e que atingiram as metas propostas.

Atualmente, 121 fazem parte do programa e 75 assumiram o compromisso de reduzir o desmatamento e aumentar a área inserida no CAR, assinando pactos com o Governo e a população.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por G1 Santarém, Pará

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...