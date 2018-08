Municípios paraenses ganham novo dia D da campanha de vacinação contra sarampo e poliomelite

Menos de 70% do público alvo foi vacinado no Pará e a ação pretende garantir o alcance da meta do Ministério da Saúde, que é a cobertura de 95% das crianças de até cinco anos.

Pará ainda não atingiu meta de vacinação do Samarpo e Poliomelite

Todos os municípios paraenses devem realizar segundo dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo, no próximo sábado (1º). Menos de 70% do público alvo foi vacinado no Pará e a ação pretende garantir o alcance da meta do Ministério da Saúde, que é a cobertura de 95% das crianças de até cinco anos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), a organização da mobilização é de responsabilidade de cada município, portanto é necessário que a população verifique com as Secretarias Municipais quais postos estarão abertos neste sábado. Em Belém, prefeitura informou que estará com todas as unidades de saúde funcionando de 8h às 13h.

A campanha começou no dia 6 de agosto e tinha previsão para acabar nesta sexta-feira (31). No entanto, as Secretarias Estaduais de Saúde aguardam a decisão do Ministério de Saúde sobre se haverá ou não prorrogação após o Dia D em primeiro de setembro.

Em termos quantitativos, só no Pará, verificou-se queda para a cobertura de Poliomielite de 101,54% em 2011, para 66,21% no ano passado. A situação também foi semelhante com a imunização contra o sarampo, que atingiu uma cobertura de 109,25% em 2011, e só atingiu 69,90% do público alvo com as doses de Tríplice Viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba.

Segundo recomendação do Ministério da Saúde, a prioridade da campanha são as crianças de um até menores de cinco anos, que são mais vulneráveis às doenças e suas complicações. Para a poliomielite, as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida devem receber a Vacina Inativada Poliomielite (VIP). Já os menores de cinco anos que já tiverem tomado uma ou mais doses da vacina, receberão a Vacina Oral Poliomielite (VOP), a gotinha.

Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina tríplice viral, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

