Municípios paraenses têm Fundo de Participação bloqueado

Gestores não enviaram a prestação de contas dos gastos com saúde

O Pará tem oito municípios que já estão com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) suspenso por não terem enviado a prestação de contas dos gastos com saúde no ano passado. Os representantes dessa lista são Faro, Jacundá, Monte Alegre, Muaná, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Terra Alta e Terra Santa.

O prazo para alimentação e homologação dos dados no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (Siops) terminou na última sexta-feira, dia 2 de março

Portal ORM/O Liberal

