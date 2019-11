Munições e mais de 50 kg de drogas são apreendidos na BR 230 no Pará

Durante a operação Proclamação da República, a PRF apreendeu 58 kg pasta base de cocaína na BR 230. | PRF/Divulgação

Quarenta munições calibre 38 e 58kg de pasta base de cocaína foram apreendidos durante a Operação Proclamação da República, realizada na BR 230 Km 570, no município de Vitoria do Xingu/PA, no último domingo (17).

Segundo a fiscalização de veículos feitas na balsa de Belo Monte, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 40 munições de calibre 38.

O condutor do veículo informou que obteve as munições em Altamira para entregar a um cidadão no município de Anapu. Ele foi conduzido até a UOP da PRF em Altamira. Na ocasião, foi feita uma fiscalização minuciosa no interior do veículo, e encontrado 58 pacotes de pasta base de cocaína, totalizando 58kg.

De acordo com a PRF, a droga seria em entregue em Marabá. Além disso, foram apreendidos três smartphones e uma quantia de dinheiro de R$2.204,00.

O condutor e substância apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Altamira para as providências cabíveis, com a ocorrência inicial de tráfico interestadual de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por:DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...