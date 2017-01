Munik Nunes posa de biquíni à beira da piscina e mostra corpaço

Ex-BBB compartilhou o clique no Instagram nesta segunda-feira, 30. A morena recebeu diversos elogios na rede social.

Munik Nunes exibiu sua boa forma nesta segunda-feira, 30, em fotos compartilhadas no Instagram. Posando à beira da piscina, ela sensualizou em um biquíni listrado, que deixou seu corpaço em evidência. As fotos renderam elogios para a morena. “Queria ter essa beleza que você tem”, brincou uma seguidora.



Biquínis brancos parecem ser os preferidos da ex-BBB, que usou um modelo estiloso para fotografar na terça-feira, 17. Recentemente, Munik criou polêmica por causa de um post publicitário de um sutiã. Alguns elogiaram, mas muitos outros acusaram a goianiense de ter alterado a imagem com Photoshop. Ao EGO, Munik afirmou: “Não usei Photoshop. É efeito do sutiã mesmo, levanta os seios. Não tem nada de Photoshop”, disse ela.

Fonte: EGO.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...