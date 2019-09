Musa adota dieta e mostra resultados em ensaio de lingerie

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para mostrar o resultado de tanto sacrifício, a modelo exibiu o corpo magro e definido em um ensaio de lingerie. “Sou aficionada pelo mundo pop, mas não somente pela música ou outros, mas pelo que elas comem. Por isso as sigo no Instagram. Olhando as fotos, percebi que a maioria era vegetariana e tentei adequar isso ao mundo fitness”.

Nathy Kihara adotou dieta hollywoodiana e compartilhou com seguidores as fotos (Foto:Instagram)

You May Also Like