Musa da Gaviões deixa lingerie em casa e usa vestido supertransparente: “Vim pra provocar”

Sabrina Rabanne chamou atenção por curvas voluptuosas em noitada de samba

A modelo Sabrina Rabanne, uma das musas da escola de samba Gaviões da Fiel, mostrou todo o seu gingado no primeiro ensaio técnico da agremiação na madrugada deste domingo (5), no Sambódromo do Anhembi.

A loira, que conquistou o título de Musa das Torcidas do Corinthians no ano passado, escolheu um vestidinho todo recortado que escondia pouca coisa, já que ela abriu mão da calcinha e do sutiã.

“Sou dessas que chega causando em todo o lugar e não seria diferente aqui na avenida. Vim pra provocar mesmo, adoro esses olhares indiscretos”, confessou aos risos ainda na concentração. “Minha fantasia será bem pequenininha, assim como esse vestido, vai cobrir apenas o essencial. Mas nada muito caro, estou optando por materiais alternativos. Não quero ostentar”.



Antes do ensaio, Sabrina ainda contou que o assédio aumentou depois que confirmou sua presença no desfile da agremiação. “Muitos jogadores vieram atrás de mim, alguns inclusive são casados”, revelou. “Sei muito bem lidar com isso, levo na esportiva, não fico brava quando recebo uma cantada. Pelo contrário, pra mim é um elogio. Sinal que estou bonita e pronta pra arrasar no carnaval”.

