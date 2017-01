Musa da Gaviões exibe look minúsculo: ‘Seminu só para o carnaval’

Silvia mostrou que está com tudo em cima em trajes bem minúsculos

Apesar das belas curvas à mostra, Silvia Waszak, apresentadora do programa esportivo ‘Papo de Campo’ na TV Guarulhos não esconde a dificuldade em se ver com trajes mínimos diante das câmeras. A loira que já é musa do timão, foi convidada para desfilar pela Escola de Samba Gaviões da Fiel como musa.

Durante um ensaio fotográfico, Silvia mostrou que está com tudo em cima em trajes bem minúsculos, mas garante que a exibição não está nos seus planos e por isso sua fantasia oficial terá bastante pano e muitas penas.

“Eu estou realmente muito feliz em desfilar pela escola do time que tanto amo, e quando me propuseram o ensaio eu topei sem pensar, tudo isso pelo carnaval. A experiência foi interessante, mas seminu assim só para o carnaval. Não quero partir para a vulgaridade, e nós mulheres somos rechaçadas e julgadas o tempo todo pela forma como nos vestimos, prefiro a discrição”, confessa a musa.

Para fazer desta sua primeira a melhor possível, ela continua pegando firme nos treinos e na dieta. “Já me preocupo com minha alimentação há bastante tempo, mantenho uma rotina fixa de treinos e meu nutricionista, o Dr. Rafael Soares, também me dá uma força há um tempo. Mas pretendo secar mais um pouquinho até o dia do desfile. Quero roubar os holofotes para mim”, brinca Silvia.

