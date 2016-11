Musa do Palmeiras pinta o corpo para comemorar título

Ariane Venâncio. Foto: Nelson Miranda / AG Famosos – Divulgação -Ariane Venâncio, a atual Musa das Torcidas do Palmeiras, decidiu tirar a roupa para comemorar a vitória do Palmeiras sobre o Chapecoense, conquistando o título de Campeão Brasileiro. Com o corpo pintado nas cores do time, a morena exibiu as perigosas curvas e falou da emoção de acompanhar o jogo no Allianz Parque, em São Paulo.



“Meu coração sempre foi verde e branco, sou torcedora de verdade e não vou ao estádio para aparecer. Sou apaixonada pelo meu time e essa vitória tem um gostinho todo especial, afinal, é no ano em que ostento a faixa de musa do Palmeiras. Sou pé quente”, brincou a modelo. “Esse ensaio é dedicado aos jogadores. É o meu presente para eles, que trouxeram mais essa alegria para nós torcedores.

E as comemorações não param. Depois de acompanhar a partida no estádio ao lado de amigos e familiares, Ariane segue para a quadra da escola de samba Mancha Verde, onde é destaque de chão. “A festa não pode parar. Sonhamos muito com esse título e agora é hora de reconhecer o trabalho do clube e a dedicação de todos os jogadores”, encerra.

Fonte Folha Geral.com/PorAdamy Gianinni

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

