Musa dos saltos ornamentais, Ingrid Oliveira exibe barriga sarada de biquíni

A saltadora brasileira esteve na praia do Vidigal, no Rio de Janeiro

A musa dos saltos ornamentais está com tudo! Na manhã deste domingo, 1, Ingrid Oliveira encheu a timeline de seus seguidores de beleza, com uma foto em que ela posa de biquíni na famosa praia do Vidigal, no Rio de Janeiro.

Sorridente em dia de sol, escreveu: “Felicidade, te busquei em todos os lugares, mas só te encontrei na simplicidade”. Os seguidores logo comentaram: “Deusa”, “Curvas perfeitas” e “Formidável”.

