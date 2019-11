Musa russa sensualiza de biquíni em frente ao espelho

I rina Shayk voltou a incendiar as redes sociais com uma fotogra a ousada onde exibe mais uma vez a forma física. Em frente ao espelho, a modelo russa de 33 anos, que namorou com Cristiano Ronaldo, mostrou-se em biquíni. Sem fotografar a cara, revelou apenas o corpo e, como já é habitual, recebeu rasgados elogios por parte dos milhares de seguidores.

Recorde-se que a relação mais recente de Irina Shayk foi com Bradley Cooper, que durou quatro anos, e com quem teve uma filha, Lea De Sein, de apenas dois anos. O romance ficou marcado por rumores de traição, que alegam que o ator enganou a manequim com Lady Gaga, com quem contracenou no filme de sucesso “Assim nasce uma estrela”.

Irina também esteve recentemente no des le na Intimissimi, em Verona, onde deu uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, uma conversa na qual falou um pouco sobre o início da sua carreira e os conselhos que daria a uma jovem hoje em dia.

No entanto, ao ser questionada sobre se a palava “sexy” estaria, hoje em dia, desatualizada, tendo em conta o caso Weinstein, que originou o movimento #MeToo, a resposta da modelo foi inesperada. “Hoje as mulheres têm medo de se sentir sexy”, afirmou. “Mas isso é mais do que [um soutien] push up ou que um batom, é algo que tens dentro de ti e ninguém to pode tirar”, concluiu.

Por:

Redação Integrada

