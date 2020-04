Música inédita composta por Tim Maia com Os Mutantes é descoberta

Gravada em 1971, “Quero Mais Dinheiro” é uma paródia do sucesso “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”

Música inédita de Tim Maia com Os Mutantes pode ser lançada (Foto: Fernando Sampaio/Estadão Conteúdo)

Uma surpresa para os fãs e para qualquer um que conhece tanto Os Mutantes quanto a voz marcante de Tim Maia: existe uma canção não lançada, fruto dessa parceria incrível. Uma paródia do grande sucesso Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar), chamada de Quero Mais Dinheiro, foi feita e gravada em 1971, quando Tim Maia ainda era “desconhecido”.

O trio encontrou com o cantor nos bastidores do programa Quadrado e Redondo, da Band, e o recomendaram a uma gravadora, que o contratou para gravar seu primeiro LP. Mas essa curiosa música nunca chegou aos ouvidos do público.

O jeito de descobrir foi por meio de uma folha com a letra, que foi assinada pelos Mutantes e por Tim Maia, que foi encontrada no arquivo do site do Sistema de Informações do Arquivo Nacional e agora circula pelas redes sociais. A faixa é “sobra” das sessões de estúdio do disco Jardim Elétrico da banda.

A música gravada está nos arquivos da gravadora Universal Music, que tem o acervo da Polygram – gravadora da banda na época. Agora resta saber se o filho de Tim Maia, Carmelo Maia, que administra os negócios do falecido cantor, irá autorizar o lançamento da faixa e matar a curiosidade de todos, porque Os Mutantes já toparam.

Veja a letra de Quero Mais Dinheiro, composta por Tim Maia e Os Mutantes:

Da Redação, com Metro Jornal – 28/04/2020 – 14:17

