Mutirão da Prefeitura recolhe 40 toneladas de entulho no Canal da 3 de Maio

Foi preciso um trator com pá carregadeira e quatro caçambas para executar a remoção dos materiais

Moradores do entorno do Canal da Travessa 3 de Maio, no bairro da Cremação, aproveitaram a presença das máquinas da Prefeitura neste sábado (21), para descartar o entulho que estava acumulado nos quintais. Um trator com pá carregadeira e quatro caçambas executaram a remoção dos materiais deixados na porta das residências. Em torno de 40 toneladas de materiais foram recolhidos.

Na Passagem Valente, desde as primeiras horas da manhã os moradores Paulo Conceição, 42, e Antônio Carlos, 50, realizavam a limpeza da via, onde residem em torno de 40 famílias. Após a retirada do mato eles colocaram os entulhos para serem recolhidos pelas caçambas.

“Na quinta-feira passaram avisando que teria equipes recolhendo entulhos e começamos a tirar tudo do quintal. Hoje, como já não tinha material pra botar para fora, decidimos ‘dar uma geral’ aqui na frente e colocar junto com o entulho pra prefeitura levar”, disse Antônio Carlos.

Paulo Conceição é funcionário público estadual e considera que cada morador deve colaborar com a limpeza da cidade. “Os restos de madeira que descartei estavam guardados no meu quintal desde o início do mês. Esperei o momento certo pra descartar, pois sei que o lixo jogado no canal traz prejuízo para nós, moradores, já que causam alagamentos”, afirmou.

O mutirão de limpeza foi um pedido dos moradores do entorno do Canal da 3 de Maio, onde a Prefeitura de Belém realiza obras de macrodrenagem, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben). Em todo bairro, os moradores contam com serviço regular de recolhimento de lixo domiciliar e entulho três vezes por semana. Ainda assim, é comum ver lixo e entulho espalhado em toda a extensão do canal.

“A coleta do lixo domiciliar não costuma falhar. Sempre vemos as equipes recolhendo. Acho que o que falta é o hábito das pessoas de colocarem o lixo apenas nos dias corretos para ser recolhido”, disse Fabrizio Magno, 44, que reside de frente para o canal.

Segundo dados da Sesan, a maior parte do material descartado no canal é madeira e materiais provenientes de demolições e reforma.

“Esse descarte normalmente é feito de forma irregular nas margens do canal. Nossas equipes de limpeza recolhem, mas logo em seguida já tem morador trazendo mais lixo”, explicou José Argentino, chefe de fiscalização e posturas da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). “A ideia do mutirão é justamente induzir para que esse material seja descartado de uma só vez para ser recolhido, diminuindo consideravelmente o descarte durante a semana”, ressaltou.

A autônoma Cristina Sacramento, 52 anos, argumentou que não teve tempo hábil para colocar para fora os restos de móveis que estão amontoados no quintal para serem recolhidos neste primeiro dia de mutirão. Mas garantiu que durante a semana fará o descarte para que tudo seja levado no próximo sábado, quando as caçambas da Prefeitura retornarão para recolher mais entulho. “Fiquei aliviada quando soube que vai ter outro mutirão no final da semana que vem. Vou aproveitar pra fazer a faxina geral”, comemorou.

Coleta seletiva – Catadores da Cooperativa Filhos do Sol aproveitaram a ação para recolher produtos como plásticos e metais que podem ser comercializados. O catador Jorge Ribeiro, 58 anos, contou que além dos produtos recicláveis também são muito bem-vindos itens que podem ser usados ou reutilizados. “Ganhamos hoje pela manhã um colchão, um sofá para ser reformado e também uma máquina de lavar roupas. Isso tudo podemos levar para casa e também podemos vender. O que importa é que os moradores entendam que nosso ganha-pão depende dessas doações”, explicou o catador.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...